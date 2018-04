Full stopp i togtrafikken på Sørlandsbanen og Jærbanen

innenriks

Årsaka til stansen er at togleiarane ikkje får snakka med togførarane, melder NRK tysdag.

– Klokka 8 fekk vi melding om at trafikken på både Sørlandsbanen og Jærbanen var lamma. Vi har sett opp alternativ transport for passasjerane. Vi beklagar at dette medfører forseinkingar for dei reisande, sa pressesjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB i 11-tida tysdag.

Pressekontakt Ragnhild Aagesen i Bane Nor opplyser til NRK at toga av sikkerheitsårsaker ikkje kan køyre så lenge togleiinga ikkje har kontakt med togførarane.

