Grande: Venstre skapt for å vera i regjering

innenriks

Til helga møtest Venstre til landsmøte på Gardermoen. Men mens partiet i fjor låg under sperregrensa og utsiktene var dystre, er situasjonen no ein heilt annan.

– Venstre-folk er veldig stolte over Jeløya-plattforma. Det har vore viktig for Venstre å visa at vi er eit parti som er villig til å ta ansvar. Det er ein europeisk trend at veldig mange parti ikkje vil ta ansvar. Men Venstre er skapt for å vera i regjering, sa Grande på ein pressekonferanse tysdag.

Ho meiner Venstre nådde målet før forhandlingane, nemleg å gjera regjeringa grønare, rausare og meir sosialliberal.

Venstre fekk støtte frå 4,4 prosent av veljarane i valet i fjor haust og var med på å sikra framleis borgarleg fleirtal på Stortinget.

