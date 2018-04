Jubeltysdag på Oslo Børs

innenriks

Av dei mest omsette selskapa var det berre Norsk Hydro som fall i verdi under handelen tysdag. Bakgrunnen er uvisse om situasjonen i Brasil, der selskapet blir skulda for ulovlege utslepp. Fallet var derimot lite, berre 0,4 prosent.

Statoil er mest omsett og enda opp 2,8 prosent. Marine Harvest la på seg 3,8 prosent, mens Subsea 7 auka med 6,2 prosent og Telenor kraup opp 1,3 prosent

Den soleklare vinnaren tysdag og sjette mest omsett av selskapa på hovudindeksen er seismikkselskapet TGS-NOPEC som aukar med heile 15,4 prosent.

Dei største europeiske aksjeindeksane gjekk solid i pluss, men ikkje så mykje som Oslo Børs. DAX 30 i Frankfurt steig med 1 prosent, CAC 40 i Paris med 0,7 prosent og FTSE 100 i London auka 0,9 prosent.

Eit fat nordsjøolje blei tysdag ettermiddag omsett for 70,6 dollar på spotmarknaden, ein auke på meir enn 2 dollar det siste døgnet. Eit fat amerikansk lettolje auka tilsvarande og blei på ettermiddagen norsk tid omsett for 65,2 dollar fatet. Dette er andre dagen på rad med ein vekst i oljeprisen på over 2 prosent.

