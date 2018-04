Kontrollkomiteen opnar sak i Innovasjon Noreg-saka

innenriks

Ein samrøystes komité vedtok tysdag å senda over fleire spørsmål i saka til statsråden.

– Spesielt ber vi om å få loggen frå ein samtale 1. mars mellom statsråden og styreleiar i Innovasjon Noreg, han er veldig sentral i saka, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Tidlegare styreleiar i Innovasjon Noreg Per Otto Dyb har hevda at næringsministeren under denne samtalen instruert han til å ikkje vurdera tilsetjingstilhøvet til administrerande direktør Anita Krohn Traaseth. Dette har Isaksen nekta for. Tre dagar etter at samtalen skjedde trekte Dyb seg som styreleiar omgåande.

Næringsdepartementet har tidlegare nekta å gje ut loggen frå samtalen.

– Viss departementet ønskjer å halda loggen unna offentlegheita, så legg vi oss ikkje bort i det, vi ber om at vi i komiteen skal få sjå han, seier Andersen.

Totalt sender komiteen over åtte spørsmål.

– Grunnen til at vi stiller spørsmål er at vi er svært opptekne av styringa av deleigde statlege selskap, som det her er snakk om. Det dreier seg både om eit ansvar overfor andre eigarar, at rolla til styret skal vera klar, og at styreleiaren har det heile og fulle ansvaret så lenge vedkommande sit, uavhengig av om nokon har tenkt at dei skal byta styreleiaren ved neste korsveg eller ikkje. Det er den ryddigheita eg er ute etter å finna ut av om har vore følgt her, seier Andersen.

Isaksen har avvist at han har instruert Dyb, men har forklart at han gav klar meining om at det var uheldig for Innovasjon Noreg at administrerande direktør skulle bytast ut kort tid før styreleiaren skulle skiftast ut, då valkomiteen i Innovasjon Noreg ikkje hadde innstilt på ein ny periode for Dyb.