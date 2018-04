Kontrollkomiteen vil sjå samtalelogg i Innovasjon Noreg-saka

innenriks

Ein samrøystes kontroll- og konstitusjonskomité vedtok tysdag å sende over fleire spørsmål i saka til statsråden.

– Spesielt ber vi om å få loggen frå ein samtale 1. mars mellom statsråden og styreleiar i Innovasjon Noreg, han er svært sentral i saka, seier komitéleiar Dag Terje Andersen (Ap) til NTB.

Tidlegare styreleiar i Innovasjon Noreg Per Otto Dyb har hevda at næringsministeren under denne samtalen instruerte han til å ikkje vurdera tilsetjingsforholdet til administrerande direktør Anita Krohn Traaseth. Dette har Isaksen nekta for. Tre dagar etter at samtalen skjedde trekte Dyb seg som styreleiar omgåande.

Næringsdepartementet har tidlegare nekta å gje ut loggen frå samtalen til Dagens Næringsliv, som hadde bede om innsyn.

– Viss departementet ønskjer å halda loggen unna offentlegheita, så legg vi oss ikkje bort i det, vi ber om at vi i komiteen skal få sjå han, seier Andersen.

– Vil vurdera det ryddige

Totalt sender komiteen over sju spørsmål.

– Grunnen til at vi stiller spørsmål er at vi er veldig opptekne av styringa av deleigde statlege selskap, som det her er snakk om. Det dreier seg både om eit ansvar overfor andre eigarar, at rolla til styret skal vera klar, og at styreleiar har det heile og fulle ansvaret så lenge vedkommande sit, uavhengig av om nokon har tenkt at dei skal byta styreleiaren ved neste korsveg eller ikkje. Det er det ryddige rundt dette eg er ute etter å finna ut av om har vore følgt her, seier Andersen.

Isaksen har avvist at han har instruert Dyb, men har forklart at han sa si klare meining om at det var uheldig for Innovasjon Noreg at administrerande direktør skulle bytast ut kort tid før styreleiaren skulle skiftast ut, då valkomiteen ikkje hadde innstilt på ein ny periode for Dyb.

Ifølgje Aftenposten skal deler av styret i Innovasjon Noreg ikkje ha hatt tillit til Anita Krohn Traaseth. Per Otto Dyb skal ifølgje Dagens Næringsliv ha skrive ein e-post til valkomiteen at Traaseth skapte konfliktar og splid.

Spør om statsrådsskifte hadde betydning

Komiteen ber mellom anna om svar på korleis og når det har vore kontakt mellom departementet og styreleiar om stillinga til Traaseth, når departementet blei kjent med at styret vurderte stillinga hennar og kvifor statsråden meiner det er uheldig å skifta styreleiar og dagleg leiar samtidig, når det var nettopp det som skjedde ved det førre skiftet av dagleg leiar.

Komiteen spør også om det har skjedd ei endring i haldninga til vurderingane til styret av dagleg leiar etter regjeringsendringane i januar, og i tilfelle med kva grunngjeving.

Ifølgje Aftenposten skal tidlegare næringsminister Monica Mæland ha vore kjend med misnøya til styret med Traaseth, men ho skal ha sagt at det var opp til styret å vurdera saka. Då Torbjørn Røe Isaksen tok over som næringsminister 17. januar i år, gjorde departementet, etter det Aftenposten kjenner til, heilomvending.

– Eg er sjølvsagt positiv til å svara på alle spørsmål frå kontroll- og konstitusjonskomiteen. Som eg har sagt heile tida, så har eg ikkje instruert styret i Innovasjon Noreg. Det blei også sagt i samtalen med styreleiar at dette ikkje var å sjå på som ein instruksjon og at eg respekterte at styreleiar kunne ha ei anna oppfatning enn departementet, skriv Isaksen i ein e-post til NTB.

– Elles har det heile tida lege fast at det er styret som har ansvar for å innretta seg til administrerande direktør, legg han til.