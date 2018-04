LO i Nord-Rogaland nektar Hadia Tajik å tale 1. mai

innenriks

Bakgrunnen er den omstridde Acer-saka, bekreftar styreleiar Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor VG.

– Det kom opp eit forslag om at ein ikkje ønskte nokon frå leiinga i Ap som talar, på grunn av behandlinga av Acer-saka. Ved voteringa vart det 5–2 mot at ho skulle få tale, seier Stava, som sjølv er SV-ar.

Tajik sjølv kommenterte saka slik på Twitter: «Eg er visst ledig på 1. mai :-) Vil du ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla?».

Det litt spesielle i saka var at dei fem som stemte mot at Tajik skulle tale, alle har bakgrunn frå Arbeidarpartiet, mens ho fekk støtte frå dei to med tilknyting til SV.

Nestleiaren i styret, Steffen Høiland, seier til VG at det er stor frustrasjon blant dei tillitsvalde og partimedlemmene i Ap etter behandlinga av Acer-saka og tilknytinga til EUs energiunion.

– Vi opplever at leiinga trassar LO, 120 ordførarar og ein massiv motstand både i partiet og fagrørsla. Då er det viktig for oss å synleggjere frustrasjonen. Dette har ingenting med personar å gjere, men er eit signal til leiinga om at vi ikkje likar å bli overkøyrde. Dei var heller ikkje villige til å lytte til LO og forslaget om i det minste å utsette saka. Det er så arrogant at det ikkje bør få gå umerkt, seier Høiland til avisa.

