innenriks

– Det har vore eit privilegium å få arbeida for å fremja interessene til norske skogeigarar. Eg er svært takksam for at styret har gjeve meg eit stort handlingsrom, seier Lahnstein i ei pressemelding.

Styreleiar Olav A. Veum i Skogeierforbundet seier til Nationen at det ikkje ligg noko dramatikk bak avgjerda, men at forbundet ønskte å ha eit større søkjelys på «primæroppgaver overfor skogeiere».

– Vi har blitt samde om å avslutta samarbeidet, seier han.

(©NPK)