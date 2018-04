MDG har ikkje tillit til sin eigen varaordførar i Trondheim

innenriks

Det kjem fram i ei pressemelding frå bystyregruppa til Miljøpartiet Dei Grøne (MDG) i Trondheim som Adresseavisen omtalar tysdag.

– MDGs bystyregruppe i Trondheim og Trondheim MDG har ikkje lenger tillit til Hilde Opoku. Derfor er samarbeidet mellom bystyregruppa og Opoku no avslutta, seier MDGs gruppeleiar Ola Lund Renolen.

Bystyregruppa oppgir at bakgrunnen er det dei meiner er trakasserande oppførsel mot eit anna medlem av bystyregruppa og langvarige kommunikasjonsproblem. Dette vil seie at Opoku ikkje lenger representerer MDG, eller kan uttale seg på vegner av partiet i eigenskap av sin rolle som varaordførar.

Adresseavisen har tysdag vore i kontakt med Hilde Opoku, som for tida har permisjon og jobbar i Ghana. Varaordføraren fortel til avisa at ho er i sjokk etter at ho vart orientert om avgjerda til bystyregruppa.

– Herregud. Er det sant? Denne pressemeldinga har eg ikkje visst noko om. Eg har bedt om at dei venta til eg var tilbake slik at vi kunne få rydda opp i dei vanskelege forholda. Dei kan då ikkje gjere dette når eg er i permisjon, seier Opoku til avisa.

Varaordføraren er klar på at ho har ei heilt anna oppfatning av den aktuelle trakasseringssaka bystyregruppa viser til.

– Mi oppfatning av kva som har skjedd, er ei heilt anna – og saka er mykje meir kompleks, seier ho.

NTB har tysdag vore i kontakt med Opoku, som seier at ho ikkje har nokon ytterlegare kommentarar til saka enn dei som er gjevne att i Adresseavisen.

(©NPK)