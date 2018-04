Mattilsynet kan omplassera dyr utan samtykke frå eigaren

innenriks

Målet er å sørgja for at dyr får nødvendig tilsyn og stell. Lovendringa trer i kraft 1. mai i år.

– Det betyr mykje for respekten for dyr, seier seksjonssjef for dyrevelferd i Mattilsynet, Torunn Knævelsrud, til NRK.

Tidlegare har eigaren sjølv måtta samtykkja om dyret skulle omplasserast eller seljast, viss ikkje blei det avliva. Det har ført til at Mattilsynet har brukt mykje tid på å overtala eigarar til å la dyra få ein ny heim.

– Det er også ei viktig side av saka at inspektørane våre kan arbeida med omplassering av dyra i staden for å bruka mykje tid på å snakka med eigarane, seier Knævelsrud.

Dyrevernorganisasjonar har lenge engasjert seg for å få på plass dette vedtaket, og Dyrevernalliansen jublar over endringa.

– Det er ei stor lette at dette endeleg er på plass. Vi meiner det er prinsipielt viktig at dyremishandlaren ikkje skal få bestemma over liv og død for offeret sitt, seier kommunikasjonsrådgjevar Kaja Ringnes Efskind i Dyrevernalliansen.

