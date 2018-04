Medietilsynet: NRK påverkar tilbodet til publikum positivt

innenriks

Tysdag leverte Medietilsynet sin rapport om NRKs bidrag til mediemangfaldet til kulturminister Trine Skei Grande (V).

– Medietilsynet har analysert NRKs verksemd, særleg digitalt, både ut frå eit innhalds- og bruksperspektiv og i konkurransemessig samanheng, nasjonalt og regionalt. Vår hovudkonklusjon er at NRK påverkar det samla tilbodet til publikum positivt, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet i ei pressemelding.

Men Velsand påpeikar at det kommersielle mediemarknaden står i ein vanskeleg transformasjonsfase – og då særleg lokale og regionale aviser.

– Den samfunnsviktige journalistikken er dermed under press. Vår vurdering er at det hastar med å få på plass tiltak retta inn mot desse aktørane, men at løysinga ikkje er å svekkje NRK, seier Velsand.

