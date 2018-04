Menneskerettsgruppe bekymra over netthets

innenriks

Ytringsfridom er eitt av dei sentrale områda som blir gjennomgått i årsmeldinga, som tysdag vart overlevert Stortinget.

– På ytringsfridomsområdet er det særleg viktig at våre offentlege styresmakter er merksame ikkje berre på dei moglegheiter som ligg i våre nye, sosialmediale offentlege område, men også på kva strukturelle utfordringar desse medfører, heiter det i meldinga.

– Stå opp mot multinasjonale aktørar

Arbeidet med ny medieansvarslov bør prioriterast for å takle problemet, meiner Noregs nasjonale institusjon for menneskerettar (NIM). Dessutan bør styresmaktene greie ut korleis ein kan imøtegå makta til multinasjonale kommersielle aktørar over det digitale ordskiftet, blir det understreka.

– Den nye medieverkelegheita gjer effektiv oppfølging av strategien til regjeringa mot hatefulle ytringar prekær – hat og hets på nett er eit betydeleg samfunnsproblem, heiter det vidare.

NIM starta i fjor haust eit prosjekt om hatefulle ytringar med mål om å kjempe mot netthets. For å kartleggje problemet har institusjonen kontakta aktørar som politiet, andre myndigheitsorgan, forskingsinstitusjonar og relevante organisasjonar. Dei påpeikar at diskusjonen ofte har vore teoretisk – tidvis filosofisk – og at ein manglar kunnskap om omfang, kven som blir ramma og kva konsekvensar det får.

Institusjonen meiner det er nødvendig med meir kunnskap i politiet og domstolane, og at det må prioriterast å byggje opp hatkrimgrupper i fleire politidistrikt. Dei spør også etter meir og betre statistikk, og foreslår at hatefulle ytringar blir registrerte etter klare og like retningslinjer. Statistikken bør innehalde informasjon om politimeldingar og utfallet av saka.

Asylbarn, vald og isolasjon i fengsel

Rapporten tar for seg eit vidt spekter av saker. Blant anna er NIM opptatt av situasjonen for mindreårige asylsøkjarar, og presiserer at asylsøkjarar under 15 år bør få eit likeverdig omsorgstilbod med norske barn.

Vald og overgrep mot eldre er ei utfordring der styresmaktene bør sette inn fleire tiltak for å førebyggje og forhindre. Og rapporten har råd til styresmaktene om korleis arbeidet mot vald i nære relasjonar bør styrkjast.

NIM tek også opp att to anbefalingar frå rapporten i fjor, som etter deira meining ikkje vart følgt opp. Den første gjeld sikring mot unødig bruk av isolasjon i arrest og fengsel. Den andre handlar om regjeringas utgreiingsinstruks, som ikkje inneheld noka plikt til å greie ut menneskerettslege spørsmål.

(©NPK)