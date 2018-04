Regjeringa innfører DNA-testar for å stoppa juks med familieinnvandring

innenriks

Tysdag la regjeringa fram forslag om endringar i barne- og statsborgerskapslovene. Endringane skal førebyggja juks ved familieinnvandring. Forslaga har vore på høyring, og fått brei tilslutning.

– Lovendringane vi føreslår er i samsvar med Noregs plikt etter menneskerettane. Barn har rett til vern av eigen identitet og eventuelle statsborgarskap. Manglande høve for bruk av DNA-test når det er ID-tvil, kan gje risiko for menneskehandel, seier barne- og likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H).

Norske styresmakter har i dag ikkje lovheimel til å krevja DNA-test av potensielle familieinnvandrarar ved erklæring av farskap, noko som er eit problem i land det ikkje er mogleg å få fødselsattestar eller ID-dokument frå.

Om ein mann er norsk statsborgar, blir barna hans automatisk også norske statsborgar med rett til pass og varig opphald.

Tal frå Utlendingsdirektoratet (UDI) viser at 15.500 personar kom til Noreg som familieinnvandrarar i 2016. Halvparten av dei var under 18 år. Familieinnvandring har i fleire år vore den vanlegaste årsaka til innvandring til Noreg frå land utanfor EØS-området.

I 2010 starta UDI med DNA-testar av ektefellar utan felles barn som ønskte familieinnvandring. Bakgrunnen var mistanke om at dei ikkje var gift, men søsken, noko som ikkje gjev grunnlag for opphald i Noreg. Testane i 2010 viste at i overkant av 40 prosent viste seg å vera søsken.

