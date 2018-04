Regjeringa vil kjempa mot ulovleg tobakkshandel

innenriks

Eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) seier smugling og ulovleg sal av tobakk bidreg til å auka tobakksforbruket og er dermed negativt for folkehelsa.

Regjeringa har difor sendt to forslag til Stortinget, både om ratifisering av internasjonal protokoll og forslag til nasjonale lovendringar. I 2013 underteikna Noreg protokollen som skal bidra i kampen mot ulovleg tobakkshandel. Så langt har 35 partar slutta seg til protokollen, inkludert EU. Protokollen vil likevel ikkje tre i kraft før 40 land har ratifisert han.

Helse- og omsorgsdepartementet har føreslege lovendringar for å gjennomføra protokollen. Endringane omfattar ei løyvingsordning for produksjon, import og eksport av tobakk, i tillegg til eit nytt system for å spora tobakksvarene. I tillegg ønskjer departementet eit nytt tryggingsmerke som skal hindra forfalsking av tobakksvarer.

