Rema, Kiwi og Extra auka sine marknadsdelar siste kvartal. Meny, Spar, Bunnpris, Coop Prix og Coop Mega går noko tilbake, ifølgje tala. OBS og Joker står på staden kvil, skriv Dagbladet.

Rapporten viser at Rema 1000 no har 23,9 prosent av marknaden. Samanlikna med i fjor betyr det ein framgang på eit halvt prosentpoeng, og det inneber at Rema har snudd ei negativ utvikling.

Kiwi aukar også og har no 21,4 prosent av marknaden.

