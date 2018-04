Støre nektar for at Giske har fått nytt leiarverv

innenriks

I Politisk kvarter i NRK tysdag morgon vart Støre spurd om Giskes nye rolle i Trøndelag Aps nye reformarbeid, som har fått namnet Idénettverket. Støre har tidlegare poengtert at det er for tidleg for Giske å ha eit nytt tillitsverv i Ap etter metoo-avsløringane i vinter.

– I det arbeidet skal Trond Giske delta, slik eg forstår arbeidet i Trøndelag. Eg trur det er ei fin avgjerd å trekkje på erfaringane frå medlemmene, sa Støre til NRK og opplyste at arbeidet skal leiast av fylkesleiar Anne Marit Mevassvik.

I helga vart det meldt at Aps tidlegare nestleiar Trond Giske skal leie Trøndelag Aps arbeid med å finne tilbake til grasrota.

– Eg gler meg til arbeidet. Eg trur det er kjempeviktig at vi ser nøye på oss sjølv. Når tilliten mellom veljarane og Ap ikkje er som den skal vere, er det vi som må gå i oss sjølv. Det er ikkje veljarane det er noko feil med, sa Giske til Trønder-Avisa laurdag.

Giske vart ønskt lykke til i si nye rolle av partisekretær Kjersti Stenseng, som under opninga på fylkesårsmøtet på Hell laurdag uttalte:

– Eg veit, Trond, at du er veldig engasjert i dette. Vi treng erfaringa di og klokskapen din. Det gler ein partisekretærs hjarte at Trøndelag går i bresjen her.

Politisk redaktør i Dagens Næringsliv (DN), Kjetil B. Alstadheim, sa i Politisk kvarter at han oppfattar situasjonen som uavklart.

– Det verkar uklart kva posisjon han har fått. Inntrykket frå helga var at han skulle få ei leiarrolle, sa Alstadheim.

