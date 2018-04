Talenekt 1. mai gjer Tajik ettertrakta 

innenriks

Ho skulle etter planen halda 1. mai-tale i Haugesund og Sauda, men eit fleirtal i styret i Nord-Rogaland LO sa måndag at ho ikkje får koma, fortel VG.

Tajik kommenterte saka slik på Twitter: «Eg er visst ledig på 1. mai :-) Vil du ha besøk på denne flotte dagen for arbeiderrøyrsla?». Tilbakemeldingane lèt ikkje venta på seg, ifølgje rådgjevar for Ap-nestleiaren Edina Ringdal.

– Dei siste to timane har vi fått inn over 50 nye invitasjonar frå LO- og Ap-folk over heile landet, som gjerne vil ha Hadia som talar 1. mai. Vi tek ei avgjerd ein av dei nærmaste dagane om kor ho reiser til slutt, seier Ringdal til NTB.

Acer-protest

Bakgrunnen for talenekten er den omstridde Acer-saka, stadfester styreleiar Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO overfor VG. Han håpar årsmøtet 23. april gjer om avgjerda, men innan den tid kan altså Tajik allereie ha akseptert ein annan invitasjon.

– Det kom opp eit forslag om at ein ikkje ønskte nokon frå leiinga i Ap som talar, på grunn av behandlinga av Acer-saka. Ved voteringa blei det 5–2 mot at ho skulle få tala, seier Stava, som sjølv er SV-ar.

Dei fem som stemde mot at Tajik skulle tala, har alle bakgrunn frå Arbeidarpartiet, mens ho fekk støtte frå dei to med tilknyting til SV.

– Vi opplever at leiinga trassar LO, 120 ordførarar og ein massiv motstand både i partiet og fagrørsla. Då er det viktig for oss å synleggjera frustrasjonen. Dette har ingenting med personar å gjera, men eit signal til leiinga om at vi ikkje likar å bli overkøyrt, seier nestleiar i styret Steffen Høiland til avisa.

– Ingen aksjon

Etter det NTB får opplyst av LO og Arbeidarpartiet sentralt er det ingenting som tyder på at ein større og koordinert aksjon mot Ap-leiinga er i emning 1. mai. I Oslo held LO-leiar Hans Christian Gabrielsen hovudinnlegget, men også byrådsleiar Raymond Johansen skal tala.

I Trondheim er det ingen frå Ap som slepper til, men dette har ikkje noko med Acer eller partipolitisk misnøye å gjera, ifølgje den lokale LO-leiaren John-Peder Denstad.

– Vi vil bruka 1. mai til å fremja saka til fagrørsla. Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund skal halda hovudtalen i år, og då vil sjølvsagt jernbanereforma vera eit tema. Neste år kan det henda vi inviterer nokon frå Ap igjen, for då er det valår, seier Denstad.

Den endelege oversikta til Arbeidarpartiet over kor partileiinga skal tala 1. mai er førebels ikkje klar, men frå før er det kjent at tidlegare nestleiar Trond Giske skal tala i Verdal.

