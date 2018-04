Utbyggingsplan for omdiskutert oljefelt i nord levert

innenriks

Då planen til Statoil for utbygging og drift (PUD) av Johan Castberg-feltet blei levert i desember, kom det sterke reaksjonar. Mellom anna reagerte mange på fråværet av tiltak for å skåna miljøet.

No har Olje- og energidepartementet gått gjennom PUD'en, og tysdag blei det lagt fram ein proposisjon for Stortinget. Venta utvinnbare oljereservar for Castberg-feltet er 558 millionar fat olje, som er såpass gigantisk at planen må innom Stortinget før departementet kan godkjenna han.

– Dette blir den tredje feltutbygginga i Barentshavet, av det hittil største norske oljefeltet i havområdet. Det vil gje store ringverknader både i utbyggings- og driftsfasen, og skapa store verdiar for fellesskapet gjennom inntekter til staten og mange lønsame arbeidsplassar i næringa, seier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

For og mot

Prosjektet har teke tid fordi det i utgangspunktet var avhengig av ein oljepris over 80 dollar fatet for å løna seg. I tillegg kom storleiken på investeringar og lang driftsperiode som fører til ytterlegare utryggleik rundt lønsemda.

Før jul kom PUD'en der Statoil hadde redusert kostnadane så kraftig at Johan Castberg er lønsamt sjølv med ein oljepris på 35 dollar fatet. I proposisjonen tysdag er dette redusert ytterlegare, til 31 dollar fatet.

Søviknes karakteriserer utbygginga som eit gigantisk industriprosjekt med høg lønsemd, der næringslivet i nord vil få nye moglegheiter og oljemiljøa i Hammerfest og Harstad vil bli styrkt.

Då planane kom i fjor, reagerte derimot mange på fråvær av tiltak for å skåna miljøet.

Miljødirektoratet meinte dei totale samfunnsøkonomiske konsekvensane er kasta lite lys over og viste til at det er stor uvisse om lønsemda ved prosjektet.

Avfeiar

Det auka klimagassutsleppet feltet vil medføra er ei anna innvending. Utan elektrifisering vil feltet, ifølgje Natur og Ungdom, sleppa ut like mykje på eitt år som over 120.000 bilar.

Leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet har kalla Castberg «kroneksempelet på dårleg timing».

– Det er fullstendig galskap å skulle investera i eit prosjekt som vil binda Noreg til enorme klimagassutslepp dei neste 30 åra, sa leiar Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.

Energipolitisk talsmann i Framstegspartiet Terje Halleland ser det annleis.

– Vi har sjølvsagt teke vare på omsynet til ytre miljø og fiskeriinteresser, og det er ikkje venta nokon vesentlege miljøpåverknader som følgje av prosjektet. Samtidig veit vi at CO2-utsleppa frå norsk sokkel er halvparten av det gjennomsnittet er internasjonalt, seier han.

(©NPK)