Berre vel halvparten av barna i Noreg blir døypte

innenriks

Berre 53,1 prosent av barna som vart fødde i Noreg fjor, vart døypte. Delen var lågast i Oslo, der 30,9 prosent av dei fødde vart døypte. Til samanlikning vart 81,4 prosent av barna som vart fødde i Noreg i 2001, døypte. For to år sidan var delen 55,3 prosent.

Kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum seier til Klassekampen at ho er bekymra over dei låge dåpstala. Den låge oppslutninga vil bli eit tema på Kyrkjemøtet som starta i Trondheim onsdag.

– Dåpstala har peikt nedover i nokre år no. Først trudde vi det var fordi befolkningssamansetninga endra seg. No ser vi at det handlar om at kyrkjemedlemmer har ein lågare tendens til å døype barna sine. Dette jobbar vi i kyrkja breitt med for å forstå og prøve å endre, seier Raaum.

Frå 2016 til 2017 gjekk gudstenestedeltakinga ned med 4,2 prosent. Talet på vigsler har gått ned med 1,6 prosent, og talet på dåpshandlingar har gått ned med 7,7 prosent.

Delen konfirmerte 15-åringar i kyrkja fall frå 67,1 prosent i 2007 til 57,5 prosent i 2017. Dette skjer trass i at Stortinget frå 2003 til 2013 løyvde 250 millionar kroner til ei trusopplæringsreform, noko som har ført til ei firedobling av talet på undervisningsstillingar i kyrkja.

I 2007 var 81,8 prosent av befolkninga medlemmer av Den norske kyrkja. I 2017 var delen 70,5 prosent. Delen medlemmer i trus- og livssynssamfunn utanfor Den norske kyrkja fell også, men berre frå 11,8 prosent i 2016 til 11,7 prosent i 2017.

Totalt blir det i dag løyvt to milliardar kroner årleg til Den norske kyrkja over statsbudsjettet.

(©NPK)