Frp-representant ønsker mytteri i regjeringa

Framstegspartiets næringspolitiske talsmann Morten Ørsal Johansen snakka tysdag til tillitsvalde i Color Line. Han gjekk til frontalangrep på si eiga regjering, som vil tillate Color Line å flagge om sine ferjer til Tyskland. Om det skjer, kan 700 norske sjøfolk erstattast med utlendingar med lågare lønn, skriv Klassekampen.

Arbeidarpartiet har foreslått å utsette regelendringa fram til konsekvensane for heile den nordiske ferjemarknaden er greidd ut. Johansen seier han støttar Ap i denne saka.

– Alle veit at Høgre er partiet til reiarane, og Framstegspartiet er partiet til sjøfolka. Slik har det alltid vore, og dette er ei sak vi har kriga masse om, sa Frp-politikaren til dei tillitsvalde som hadde seminar om bord på Kiel-ferja Color Magic.

Frp-politikaren sa at reiarlaget sleit då saka opphavleg kom opp, men at det sidan er gjort endringar i andre rammevilkår og at Color Line i dag går godt økonomisk.

– Føresetnadane har endra seg totalt, og då er det moglegheiter til å få gjort noko, sa han.

Men sjølv om Frps næringspolitiske talsperson ønsker ein siste omkamp, kunne han ikkje garantere støtte i eige parti.

– Det er fleirtalet i gruppa som avgjer dette, og det er høg fallhøgde for meg dersom eg lovar noko og det går til helvete, sa han til dei tillitsvalde.

