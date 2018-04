Kunstnarvenn reagerer på sal av Listhaug-måleri 

innenriks

– Eg finn det ganske påfallande at ein føler eigarrett til eit kunstverk berre fordi ein fjernar noko måling. Det meiner eg er som å stele godteri frå barn. Eg er ganske forbanna, rett og slett, seier Nord til VG. Han er kunstnarisk leiar i Kube Bergen.

Det er studentane i Bergen, som sneik seg ut på natta og tok ned det omstridde bildet av Sylvi Listhaug for å restaurere det, som har selt det. Ifølgje TV 2 skal gatekunstverket vere selt til ein privat oppkjøpar for minst 260.000 kroner. Studentane ønsker derimot ikkje å kommentere saka lenger.

– Dersom det er slik at studentane har til hensikt å selje dette for eiga vinning, så er det for meg uransakeleg. Eg trur ikkje det gagnar verken dei, kunsten eller samfunnet, seier Nord til Bergens Tidende.

Han har vore venn av kunstnaren AFK, som står bak bildet, i fleire år. Han seier kunstnaren var på besøk hos studentane denne veka.

– Han var der for å ta bilde og for å gratulere dei med innsats og restaurering, seier Nord og legg til at det er uvesentleg for kunstnaren kva som skjer med bildet.

– Det er det som skjer med engasjementet i samfunnet som betyr noko for han.

Bildet førestiller Frp-toppen med tornekrans hengt opp på eit kors. Ved beina hennar er det stilt opp mikrofonar, og slagord som «mass surveillance» og «Jemen» er måla i bakgrunnen. På skuldra har ho tatovert ein Frp-logo.

(©NPK)