Lavrov lovar å sjå på saka til Frode Berg

NRK skriv at Brende var i den russiske hovudstaden Moskva tysdag i samband med jobben som leiar for Verdsøkonomisk forum (WEF).

På agendaen for besøket stod situasjonen i Syria og den spente internasjonale situasjonen generelt. Og her møtte han blant anna den russiske utanriksministeren.

– Eg kjenner Sergej Lavrov godt frå mine fire år som utanriksminister, og eg meiner det var heilt naturleg at eg nytta meg av denne sjansen til å ta opp situasjonen for Frode Berg, seier Børge Brende til NRK.

Og ifølgje Brende fekk han eit klart løfte frå Lavrov:

– Sergej Lavrov sa til meg: Børge, eg lovar at eg skal sjå på denne saka og sette meg inn i den. Det var noko eg sette pris på, seier Brende.

Frode Berg sit varetektsfengsla i Moskva, sikta for spionasje. Han nektar straffskuld, og jobbar for å bli sett fri og at skuldingane skal leggjast bort. Etter planen skal ein representant for den norske ambassaden møte Frode Berg i fengselet onsdag.

Brende seier han personleg har treft Berg i Finnmark og veit at situasjonen både for han og familien er vanskeleg. Derfor meinte han at det var viktig å nemne saka for ein så sentral politikar som Lavrov.

