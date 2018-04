Sp-leiinga taus om trakassering av Navarsete blir granska

innenriks

«Vi har lyst på fitta di», heitte det i meldinga som i februar 2016 tikka inn på Messenger-kontoen til Navarsete.

Meldinga var sendt frå Messenger-kontoen til tidlegare statssekretær for Senterpartiet, Morten Søberg, som var på hyttetur i Åre i Sverige med fleire profilerte partikollegaer: Sp-nestleiar Ola Borten Moe, Stjørdal-ordførar Ivar Vigdenes og Steinkjer-ordførar Bjørn Arild Gram.

Innhaldet i meldinga fekk Navarsete, som forsvarspolitisk talsperson for Senterpartiet, til å melda frå til partileiinga. Som følgje av varslinga undersøkte leiinga saka, utan at ho blei oppklart.

Saka blei først kjend onsdag, då Nationen omtalte henne. Overfor avisa uttrykkjer Navarsete stort vonbrot over handteringa.

– Eg blei veldig sjokkert då eg fekk meldinga. Eg synest det var eit lågmål som eg rett og slett ikkje trudde at enkelte i Senterpartiet var på, seier Navarsete.

Frikjenner Søberg

Overfor NTB seier ho at ho er heilt sikker på at det ikkje er Morten Søberg som har sendt meldinga.

– Eg kjenner Morten og har snakka med han fleire gonger etterpå. Eg kan ikkje tenkja meg at det er han som har gjort det, seier Navarsete.

Ho trur saka har kome opp no på grunn av metoo-kampanjen, men seier ho ikkje veit kven som har tipsa Nationen.

– Det er mange som har visst om denne saka, men sjølv har eg aldri hatt interesse av at dette skulle bli noko kjempesak. Men det viktige er at slike ting ikkje skjer i framtida, seier Navarsete, som også seier at ho ikkje vil gjerne noko konkret for å koma til botn i historia.

– Men eg meiner sjølvsagt at vedkommande som gjorde dette, burde stå fram, i alle fall internt i partiet, seier ho.

– Blir verande internt

Generalsekretær i Sp, Knut Magnus Olsen, seier at partiet ikkje har kunna slå fast kven som sende meldinga til Navarsete, men vil verken stadfesta eller avkrefta om partiet framleis arbeider med å avklara dette.

– Det vil eg ikkje gå inn på. Dette skjer i tett dialog mellom partane, ikkje minst Navarsete sjølv, seier Olsen til NTB.

– Dei interne diskusjonane blir verande interne. Slik må det vera i alle typar varslingssaker. Det er eit viktig prinsipp at dei som melder frå, veit at det dei fortel, blir behandla i djup, fortruleg tillit.

– Men vil det ikkje vera tryggare for potensielle varslarar å vita om slike saker blir granska til botnar eller ikkje?

– Dersom eg går inn i behandlinga på éi sak, har det signaleffekt. Ein må vera veldig prinsipiell i slike saker, for å skapa tryggleik, svara Olsen.

Trakasseringa av Navarsete blei kjend dagen etter at Ola Borten Moe, som altså var ein av dei fire på hytteturen, i eit Facebook-innlegg skulda Venstre-leiar og kulturminister Trine Skei Grande for uheiderleg og mistenkjeleggjering av ein 26 år gammal mann som ho hadde intim omgang med i 2008.

– Det har eg ingen kommentarar til, seier Olsen.

Det lykkast ikkje NTB å koma i kontakt med Borten Moe onsdag.

– Uakseptabelt

Ingen av dei andre som var med på hytteturen har villa kommentera saka overfor media.

Partileiar Trygve Slagsvold Vedum karakteriserer meldinga som «uakseptabel» og seier at Sp-leiaren tok ein ny runde då dei føreslo at Navarsete var misfornøgd.

– Eg fekk beskjed om at Trygve hadde teke nokre telefonar, men at det ikkje hadde kome noko ut av det. Dermed blei saka lagt til side, seier Navarsete med tilvising til partileiinga.

(©NPK)