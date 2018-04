Spesialeininga legg bort melding mot Agder-politiet

innenriks

Nye SOS Rasisme i Stavanger melde politiet for tenestefeil fordi dei ikkje hindra den høgreekstreme organisasjonen i å demonstrere, men saka er no lagt bort av Spesialeininga for politisaker, melder NRK.

Politimeldinga kom etter at rundt 70 høgreekstreme marsjerte i Kristiansands gater. Nordfront hadde ikkje søkt om løyve til å demonstrere.

I etterkant av marsjen fekk Agder-politiet kritikk for å ikkje ha gripe inn. Fungerande politimeister Arne Sundvoll tok i ettertid sjølvkritikk for handteringa av marsjen og bad om betre retningslinjer for denne typen demonstrasjonar.

– Vi meiner at Politidirektoratet bør ta eit initiativ til å diskutere dette på eit nasjonalt, strategisk nivå, sa Sundvoll i august i fjor.

