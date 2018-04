Staten betalar 11,2 millionar kroner til reiarlaget i Remøy-saka

innenriks

Reiarlaget fortel sjølv om forliket onsdag.

– Etter ei heilskapsvurdering har vi kome til at dette er ein avtale vi kan klara å leva med, sjølv om vi på langt nær har fått kompensert tapa våre i samband med denne saka, seier styreleiar Olav Remøy i Remøy Havfiske.

Remøy Havfiske får dekt utgiftene til bøtene for reiarlag og skipper, men berre deler av sakskostnadane i samband med arresten i Russland.

Teken i arrest

Reketrålaren Remøy blei teken i arrest av den russiske kystvakta 10. mai i fjor, som følgje av at Fiskeridirektoratet hadde gjort ein feil ved utfyllinga av eit lisensskjema til russiske styresmakter. Fartøyet fiska på ein norsk kvote i russisk sone og rapporterte dagleg fangstane til norske og russiske styresmakter, slik reglane krev.

Etter tre veker i arrest fekk Remøy forlata Murmansk, etter at norske styresmakter stilte garanti for at ei eventuell straffeforfølging ville bli gjort opp. Ni av mannskapet på 17 fekk reisa heim fredag 26. mai.

Saka gjekk heilt til topps politisk i Noreg.

– Det er funne løysingar innanfor russisk regelverk som ikkje inneber krav om å stilla kausjon i denne saka. Eg er glad for at båten med kaptein og mannskap kan forlata Russland og reisa tilbake til Noreg. Denne saka har blitt høgt prioritert frå norsk side, sa dåverande utanriksminister Børge Brende (H) i månadsskiftet mai/juni i fjor.

Store utgifter

Saka har vore oppe i russisk rett fem gonger, og enda i desember i fjor med at Remøy Havfiske fekk ei bot på 5,4 millionar kroner, mens skipperen fekk ei bot på 2,7 millionar kroner.

I tillegg til bøtene har reiarlaget hatt store utgifter til sakskostnader og advokatutgifter. Tre veker i arrest førte også til store tapte fangstinntekter.

– Vi er glade for at vi endeleg kan leggja denne saka bak oss. Det samla tapet for reiarlaget og mannskapet er stort, men dette var så langt det var mogleg å koma, seier Olav Remøy.