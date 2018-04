Tidlegare ektemann sikta for å ha drepe kvinne på Notodden

innenriks

Ifølgje politiet viser obduksjonsrapporten at kvinna truleg vart drepen.

– I samband med dette gjekk politiet til arrestasjon av ein mann som no er sikta for drapet. Mannen vil bli vurdert framstilt for varetekt, opplyser Søraust politidistrikt onsdag.

Den arresterte mannen er den tidlegare ektemannen til den avdøde kvinna. Begge er utanlandske statsborgarar. Paret har eit lite barn saman, og det er tatt hand om av barnevernet.

Ifølgje Varden var det barnet som førte til at kvinna vart funnen. Det skal ha blitt sett gråtande i gangen i bygningen der dei budde. Kvinna møtte måndag ikkje opp på vaksenopplæringa der ho gjekk, og barnet hadde ikkje komme i barnehagen.

Kvinna skal ha flytta til Notodden frå Nord-Noreg i desember 2016. Varden har fått opplyst at kvinna fekk tilbod om vern etter å ha følt seg trua, men at ho ikkje ønskte det.

Ifølgje avisa vart mannen arrestert ein annan stad i Noreg.