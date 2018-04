innenriks

– En trailer har velta i vegbana og det ligg fisk strødd utover. Den andre traileren ligg nede i ein hage, skriv politiet i Buskerud på Twitter.

– Begge trailerane har komme køyrande i retning Kongsberg. «Fiskebilen» hadde velta og den andre traileren klarte ikkje å stoppe og valde å køyre ut i staden for å køyre inn i «fiskebilen».

Politiet, som fekk melding om ulykka klokka 1.34, opplyser at vegen er heilt sperra på staden, og at omkøyring må skje via Jondalen-Bolkesjø.

