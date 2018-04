Ap-politikar rasar etter Tajiks tale-nekt

innenriks

– Eg er sjokkert over at fem styremedlemmer i LO Nord-Rogaland, med bakgrunn frå Arbeidarpartiet, valde å fremme eitt forslag om at nestleiaren i Arbeidarpartiet ikkje skal få tale på fellesarrangement i Haugesund og Sauda, seier stortingsrepresentanten til VG.

Avisa skreiv tysdag at dei fem styremedlemmene i Nord-Rogaland LO sørgde for 5–2 fleirtal i styret, mot at Tajik skal vere hovudtalar på arrangementet 1. mai.

– Dette gjer dei for å skade Arbeidarpartiet, og det er ei bevisst handling frå folk som er godt kjent med korleis politikken verkar, fortset Liadal.

Ho seier situasjonen er uhøyrd og at det gjer henne rasande. Ho håpar Nord-Rogaland LO får gjort om vedtaket og at Hadia Tajik kjem til Haugesund og Sauda som planlagt.

Bakgrunnen for talenekten er den omstridde Acer-saka, bekreftar styreleiar Geir Allan Stava i Nord-Rogaland LO.

– Vi opplever at leiinga trassar LO, 120 ordførarar og ein massiv motstand både i partiet og fagrørsla. Då er det viktig for oss å synleggjere frustrasjonen, sa nestleiaren i styret, Steffen Høiland.

Sidan tysdag har Tajik blitt nedringt av Ap- og LO-medlemmer over heile landet som inviterer henne til å komme og tale denne dagen. Ho har enno ikkje bestemt kvar ho reiser.

