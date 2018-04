Bøndene får stadig lågare inntekter

innenriks

Gjennomsnittsbonden må forvente ein inntektsnedgang på 14.500 kroner frå 2016 til 2018, ifølgje tala Budsjettnemnda for jordbruket la fram torsdag.

– Prognosane er svært alvorlege. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar ifrå. Det gir eit krevjande utgangspunkt for jordbruksforhandlingane, seier leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag.

Også Norsk Bonde- og Småbrukarlag trur forhandlingane blir tøffe. Organisasjonen påpeikar at Stortinget i fjor vedtok at inntektsforskjellane mellom jordbruket og andre skulle reduserast. Men prognosane viser at inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet vil auke med over 40.000 kroner frå 2016.

Begge organisasjonane peiker på lågare inntekter frå marknaden og auka kostnadar, spesielt til kraftfôr, som årsaker til inntektsnedgangen. Også gjødsel og drivstoff er blitt dyrare.

Samtidig er marknadssituasjonen vanskeleg, særleg for sau og lam, gris, egg og til dels slaktekylling.

Regjeringa meiner hovudproblemet er overproduksjon som kjem av subsidiar. Småbrukarlaget vedgår at dette er ei utfordring og foreslår satsing på tilskot som ikkje stimulerer til auka produksjon.

Også inntektsnivået for kornbønder er lågt, ifølgje Bondelaget, som meiner det bidrar til at kornarealet går ned og Noregs evne til å vere sjølvforsynt blir mindre.

– Det blir eitt av fleire viktige tema i jordbruksoppgjeret, seier Bartnes.

(©NPK)