Bensin og diesel inneheldt dobbelt så mykje biodrivstoff som kravd

Mens kravet om iblanding av biodrivstoff i bensin og autodiesel i fjor var sett til 8 prosent, viser fasiten at det vart blanda inn nesten 16 prosent, ifølgje tal Statistisk sentralbyrå (SSB) har henta inn frå skatteetaten. I år er kravet sett til 10 prosent, mens delen i 2020 skal vere 20 prosent.

Samtidig viser det seg at salet av såkalla petroleumsprodukt i fjor gjekk ned med 2,2 prosent frå året før. Til saman vart det selt 8,5 milliardar liter slike produkt, noko som er 189 millionar liter mindre enn i 2016. Nedgangen er størst for bensin, 2,9 prosent, mens den for autodiesel og anleggsdiesel var på 2,7 prosent samla.

Nedgangen har truleg delvis samanheng med at ein stadig aukande del av bilparken er lågutsleppsbilar. Ved utgangen av 2016 utgjorde elbilane 3,1 prosent av bilparken, mens delen eitt år seinare låg på 5,1 prosent. Hybridbilar utgjorde 5,3 prosent av bilparken.

