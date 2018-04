Bloomberg: British Airways-eigar vurderer bod på Norwegian

innenriks

Norwegian-aksjen har stige med over 20 prosent sidan nyheita vart kjent, og Oslo Børs har no innført børspause for aksjen.

IAG eig allereie 4,61 prosent av aksjane i Norwegian, opplyser dei i ei pressemelding. Samtidig opplyser selskapet at dei ikkje har avgjort om dei vil legge inn eit formelt bod.

Målet med eigardelen er ifølgje IAG å komme i posisjon til å gå inn i forhandlingar Norwegian, inkludert moglegheita for å fremme eit bod på heile selskapet.

– Norwegian er ei attraktiv investering, heiter det i pressemeldinga.

Kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen skriv i ein SMS til Dagens Næringsliv at selskapet ikkje ønsker å kommentere spekulasjonane.

– Dette må eventuelt IAG svare på, skriv han til avisa.

(©NPK)