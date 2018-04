Borgarleg samling om rettleiar for skulegudstenester 

innenriks

– Eg er glad for at fleirtalet støttar opp om KrFs ønske om å rydde bort uvisse rundt skulegudstenestene og sikre at alle elevar i Noreg får tilbod om å delta gjennom at det no blir utarbeidd ein nasjonal rettleiar, seier KrFs Hans Fredrik Grøvan.

KrF foreslo opphavleg å be regjeringa «sørgje for at alle elevar får tilbod om skulegudsteneste, såframt den lokale kyrkjelyden i Den norske kyrkja har ønske om å invitere».

Etter lange forhandlingar mellom dei fire partia på borgarlege side, kunne Høgre, Framstegspartiet, Venstre og Kristeleg Folkeparti legge fram eit kompromiss onsdag.

I det felles forslaget heiter det at Stortinget ber regjeringa sørgje for at det blir utarbeidd ein nasjonal rettleiar for skulane om korleis det best kan leggjast til rette for at elevane skal kunne delta på skulegudsteneste i samband med julehøgtida, og at elevar som ønsker fritak skal ha rett på pedagogisk alternativ i regi av skulen.

