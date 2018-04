Giske gjer comeback i NRK-debatt 

innenriks

Det er første gong sidan sjukmeldinga og metoo-varsla mot han at Giske deltar i ein rikspolitisk TV-debatt, fortel NRK.

– Eg er overraska over at Giske gjer dette alt no. Eg opplever at han har halde ein låg profil i offentlegheita og ikkje ønskt mykje mediemerksemd, seier politisk kommentator Tone Sofie Aglen i Adresseavisen til NRK.

I debatten møter han Kjell Ingolf Ropstad (KrF) og Jon Helgheim (Frp) for å diskutere kyrkjepolitikk i Vår Frue kyrkje i Trondheim.

Etter at han vende tilbake som stortingsrepresentant etter sjukmelding 7. februar, har Giske, ifølgje NRK, berre deltatt i éin debatt i stortingssalen. Det skjedde onsdag da han stilte eldre- og folkehelseminister Åse Michaelsen (Frp) spørsmål om finansieringa av Frivilligsentralen i spørjetimen.

– Han har brukt desto meir tid på grasrota, seier Aglen. I februar deltok han til dømes under stiftingsmøtet til Orkland Ap, og 1. mai skal han tale i Verdal.

Trond Giske har ikkje svart på NRK-meldingane om saka. NTB har så langt heller ikkje lykkast i å få ein kommentar frå Ap-leiinga til Giskes deltaking i programmet.

(©NPK)