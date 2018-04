Hareide med bok om KrFs vidare liv

innenriks

– Boka er ikkje eit KrF-prosjekt, men «eit Knut Arild-prosjekt». Innhaldet er tett kopla til det eg meiner bør vere KrFs veg framover, seier KrF-leiaren til Vårt Land.

– Det blir ei bok om det politiske engasjementet mitt, kva eg brenn for, og utfordringa med det samfunnet vi står i, og korleis KrF kan vere ein reiskap i det arbeidet. Når KrF no er i gang med det strategiske arbeidet, trur eg boka kan bli viktig inn i dette, seier Hareide. Berre ei handfull nære medarbeidarar har til no visst om bokprosjektet.

Nyheita om boka vart kjent torsdag, dagen før landsstyret i partiet møtest for å drøfte ein ny strategi for partiet. Arbeidet skal bidra til å løfte KrF etter det miserable valresultatet i fjor, og forventningspresset nedanfrå er stort.

Forgjengaren til Hareide, Dagfinn Høybråten, skreiv to bøker: «Pengene eller livet», mens han var partileiar, og «Drivkraft», som kom like etter at han gjekk av.

