Inntektene til bøndene fell, viser ferske tal

Gjennomsnittsbonden må forvente ein inntektsnedgang på 14.500 kroner frå 2016 til 2018, ifølgje tala Budsjettnemnda for jordbruket la fram torsdag. Tala og prognosane dannar grunnlaget for jordbruksoppgjeret, som startar i slutten av månaden.

Regjeringa meiner hovudproblemet er overproduksjon som kjem av tilskot.

– Auka subsidiar har gitt dårlegare økonomi for bonden og slik kan vi ikkje halde på, seier mat- og landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) til NTB.

Auka tilskot, lågare inntekt

Han brukar sauebøndene som eksempel. Deira inntekter fall 27 prosent frå 2015 til 2018, trass i at tilskota til saueproduksjon auka med 8 prosent i same periode. Produsentprisane fall med 25 prosent, frå 49,29 kroner per kilo til 36,92 i dette tidsrommet. Det enda med ein nedgang i inntektene på 57.500 kroner.

Dale meiner det er tilsvarande utfordringar i andre typar matproduksjon og nemner svin, egg og mjølk.

– Vi skal forhandle med sikte på å få til eit oppgjer som gir gode levevilkår for norsk landbruk. Men vi må vere varsame med å vere så opptatt av dei gode politiske intensjonane at vi lagar fleire problem enn vi klarer å løyse. Det tilseier at vi må vere forsiktig med overføringar, meiner Dale.

– Misvisande

Leiar Lars Petter Bartnes i Norges Bondelag meiner Dales diagnose er feil.

– På sau og lam har vi ein krevjande situasjon som er i betring, men for svin, egg og mjølk blir det heilt misvisande å trekkje inn tilskot som grunngjeving for at produksjonen har auka meir enn marknaden, seier han.

Bartnes peikar på at svinebøndene er blitt meir effektive og seier det er auka import og fallande forbruk av ost som i stor grad har ført til overproduksjon på desse matvarene, men konstaterer:

– At Framstegspartiet ønsker å kutte tilskot til jordbruket er ikkje noko nytt.

Tilskot til beite og grøfting

Norsk Bonde- og Småbrukarlag vedgår på si side at overproduksjon er eit problem og foreslår satsing på tilskot som ikkje stimulerer til auka produksjon.

– Det kan gjerast for eksempel gjennom målretta husdyrtilskot til dei minste produsentane, seier leiar Merete Furuberg.

Ho nemner også arealtilskot, beitetilskot og løyvingar til grøfting som eksempel.

Begge bondeorganisasjonane peikar på lågare inntekter frå marknaden og auka kostnadar, spesielt til kraftfôr, som årsaker til inntektsnedgangen. Også gjødsel og drivstoff er blitt dyrare.

Både Furuberg og Bartnes trur jordbruksoppgjeret blir utfordrande.

– Prognosane er svært alvorlege. Inntektene til bonden går ned, mens resten av samfunnet drar ifrå. Det gir eit krevjande utgangspunkt for jordbruksforhandlingane, seier Bartnes.

Stortinget vil ha inntektsvekst

Stortinget vedtok i fjor at inntektsforskjellane mellom jordbruket og andre skulle reduserast og påla regjeringa å auke rammene for oppgjeret i fjor. Likevel viser prognosane at inntektsgapet mellom jordbruket og resten av samfunnet vil auke med over 40.000 kroner frå 2016, ifølgje Bondelaget.

Også inntektsnivået for kornbønder er lågt, ifølgje organisasjonen, som meiner det bidrar til at kornarealet går ned og Noregs evne til å vere sjølvforsynte blir mindre.

– Det blir eitt av fleire viktige tema i jordbruksoppgjeret, seier Bartnes.

Bondeorganisasjonane overleverer sine krav for oppgjeret 26. april. Staten legg fram sitt tilbod første veka av mai, og oppgjeret skal etter planen vere ferdig innan 17. mai.

