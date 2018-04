Norwegian var ukjent med interessa frå flygigant

innenriks

IAG, som mellom anna eig British Airways, kjøpte torsdag 4,61 prosent av aksjane i Norwegian.

– Norwegian hadde ingen kjennskap til denne transaksjonen før han vart omtalt i media torsdag formiddag. Norwegian har heller ikkje vore i dialog med IAG om saka. At IAG-gruppa no går inn som aksjonær i Norwegian, viser at eit stort internasjonalt luftfartskonsern har tru på Norwegians forretningsmodell og globale vekststrategi, skriv selskapet i ei pressemelding klokka 12.30.

Aksjen spratt opp

Norwegian-aksjen gjorde eit kraftig byks etter at nyheita vart kjent. Oslo Børs stoppa likevel handelen klokka 11.37, da aksjen hadde stige 18,27 prosent. Da aksjen kom i sal igjen, heldt han fram med å stige.

På det høgste, omkring klokka 12.45, var kursen oppe i 264 kroner aksjen. Ein time seinare hadde han sokke til 248 kroner.

Det var Bloomberg som først skreiv om saka, før IAG sjølv gjekk ut med ei pressemelding kort tid etterpå.

– IAG reknar Norwegian som ei attraktiv investering og har kjøpt ein eigardel på 4,61 prosent i flyselskapet, skriv IAG.

Samtidig understrekar selskapet at dei ikkje har bestemt seg for om dei vil leggje inn eit formelt bod. Dei to partane har heller ikkje diskutert saka enno.

Bod på heile selskapet

Målet med eigardelen er, ifølgje IAG, å komme i posisjon til å gå inn i forhandlingar med Norwegian, der dei òg vil ha høve til å leggje inn bod på heile selskapet.

Norwegian ville ikkje kommentere saka ytterlegare torsdag ettermiddag.

IAG er eit britisk-spansk multinasjonalt eigarselskap i luftfartssektoren og har i dag ein flåte på 547 fly, skriv E24.

(©NPK)