Rekordår for Thorbjørn Egner-arvingane

Selskapet, som blir forvalta av barna åleine, har sidan det vart oppretta i 2000 oppnådd eit samla resultat på 62 millionar kroner før skatt, ifølgje Dagens Næringsliv.

Inntektene stammar i hovudsak frå godtgjering frå Thorbjørn Egners bøker, teaterframsyningar og tekstar, både i Noreg og utlandet. Egner står blant anna bak klassikarane «Karius og Baktus», «Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen» og «Folk og røvere i Kardemomme by».

Animasjonsfilmen «Dyrene i Hakkebakkeskogen» frå 2016 bidrog i fjor til eit rekordår for arvingane, som alle er i 70-åra. Thorbjørn Egner AS hadde eit resultat på sju millionar kroner før skatt.

– På vår fars vegner er vi veldig glade for at verka hans framleis lever. Gjennom familieselskapet jobbar vi med å ta vare på og formidle dei på best mogleg måte, seier Bjørn Egner (79), den eldste av barna til Egner.

Han trekkjer også fram Dyreparken i Kristiansand som ei viktig årsak til at verka framleis er så populære.

– Det er snart 30 år sidan far starta samarbeidet om Kardemomme by. I fjor opna også Hakkebakkeskogen filmstudio, seier Egner.

Forfattaren, komponisten, illustratøren og biletkunstnaren Thorbjørn Egner døydde 24. desember 1990. Han vart 78 år gammal.

