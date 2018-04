Stortinget vil ha betre målingar av livskvalitet

innenriks

– Dette er fantastisk! Når vi kan måle livskvaliteten betre, blir det òg lettare å fange opp dei som fell utanfor, seier Stoknes til NTB.

– Til no har vi berre hatt gjennomsnittlege målingar av «lykke» i heile landet. Derfor blir det vanskeleg å følgje opp mindre grupper, til dømes seksuelle minoritetar, seier han.

MDG fremja representantforslaget saman med Ap, KrF og Sp. Da helsekomiteen på Stortinget torsdag leverte innstillinga si til saka, vart det klart at alle partia stiller seg bak intensjonane i forslaget.

Konkret blir det tatt til orde for at regjeringa må følgje opp tilrådingane frå Helsedirektoratet i rapporten «Gode liv i Norge», slik at heilskapleg informasjon om livskvalitet kjem inn i grunnlaget for norsk helsepolitikk. Måla for livskvalitet skal dessutan integrerast betre i helsevesenet.

– Pengar og kjøpekraft har aldri vore vegen til eit godt liv, så det gir lite meining å styre helsepolitikken etter kor høg inntekt ein har. No får vi snudd denne prioriteringa, seier Stoknes.

(©NPK)