DN: Børsen ser på handel med Norwegian-aksjen før nyheita om oppkjøp

Det var torsdag formiddag at nyheitsbyrået Bloomberg skreiv at British Airways-eigaren IAG vurderer å leggje inn bod på flyselskapet Norwegian.

Nyheita gjorde at Norwegian-aksjen steig kraftig. Likevel hadde aksjen byrja å stige alt før nyheita vart kjent, skriv Dagens Næringsliv.

Den siste tida har aksjen vore ein tapar på børsen, men tysdag gjekk aksjen opp meir enn 3 prosent. I timane før det moglege oppkjøpet vart kjent, steig aksjen 7 prosent.

No stadfestar Oslo Børs at dei ser på handlane med aksjen i forkant av nyheita.

– Vi ser alltid rutinemessig på handelen i forkant av denne type hendingar, stadfestar kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs til Dagens Næringsliv.

– Viss det er nokon mistanke om brot på reglane i verdipapirlova, er det Finanstilsynet som ser nærare på det og vurderer det. Vår avtale er at vi sender slike saker vidare, og det gjer vi med låg terskel. Avdelinga vår har full oversikt over handelen på Oslo Børs og har eit overvakingssystem som gjer at vi kan oppdage mistenkelege mønster i handelen, seier Aase.

Aksjekursen til Norwegian steig torsdag med ikkje mindre enn 47 prosent.

