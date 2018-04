Haaland går av som teatersjef i Bergen

innenriks

– Eg er tilsett ut 2019. Då kjem det ein ny sjef her, seier Haaland til Bergensavisen.

Ho påpeikar at det har vore vanleg å gi seg i teateret etter to periodar.

– Vanlegvis har ein gitt seg etter åtte år, og det har eg tenkt å gjere, seier Haaland.

Ho trur det kan vere sunt for teateret å skifte kunstnarisk profil etter åtte år med same sjef. Ho seier ho er veldig stolt over det dei har fått til.

– Tenk at eg skulle få vere sjef for eit teater med så lange tradisjonar. Det har vore heilt fantastisk, seier Haaland.

Den tidlegare skodespelaren seier at ho kanskje vil søke seg mot ei annan teatersjefsrolle når ho forlèt stillinga i slutten av 2019. Samtidig seier ho det ikkje er umogleg at ho hamnar framfor filmkameraet igjen.

