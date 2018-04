Helleland vil stoppe «kvakksalvarar»

innenriks

Reaksjonen kjem etter at Aftenposten publiserte ein kommentar om nettstaden Kreftfri.no.

Nettsida blir omtalt som «et ideelt prosjekt med det formål å presentere kreftforsking og kliniske erfaringar som kan benyttes for å reverse og kontrollere kreftsykdom».

– Eg blir veldig opprørt over at det går an å utnytte menneske som er sjuke på denne måten, seier Helleland til avisa.

Ho meiner dei useriøse aktørane brukar teknologi for å målrette marknadsføringa meir direkte enn tidlegare. Difor ønsker Helleland ein full gjennomgang av lovverket som Helse- og omsorgsdepartementet regulerer, og marknadsføringslova som høyrer inn under Forbrukartilsynet. Ho vil også vurdere kraftigare økonomiske sanksjonar.

– Mange useriøse nettsider driv dessverre aggressiv marknadsføring direkte mot sjuke menneske i ein sårbar situasjon. Vi er nøydde til å stoppe desse kvakksalvarane, seier likestillingsministeren.

