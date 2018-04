Kjos seier han ikkje har vurdert å selje Norwegian

innenriks

Den største eigaren i flyselskapet kommenterte frieriet frå International Airlines Group (IAG) i samband med ei ekstraordinær generalforsamling om ein aksjeemisjon fredag.

– Det finst eit ordtak om at til den rette prisen er alt til sals, men det har eg faktisk aldri vurdert. Min ambisjon har vore å drive Norwegian og få fram dei verdiane, slik at aksjonærane skal ha noko igjen for å satse på Norwegian, seier han til E24.

Torsdag kjøpte IAG, som mellom anna eig British Airways, 4,61 prosent av aksjane i Norwegian. Det førte til at aksjekursen til Norwegian gjekk opp med 47 prosent. Fredag heldt oppgangen fram, og på det meste låg kursen på 297,50 kroner. Rett etter klokka 13 vart aksjen omsett for 273,70 kroner.

IAG vurderer om dei skal leggje inn eit formelt bod på heile flyselskapet. I ei pressemelding torsdag opplyste Norwegian at selskapet ikkje hadde kjennskap til IAG-kjøpet før det vart omtalt i media.

