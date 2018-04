NHO og Virke ut mot Høgre-forslag

innenriks

Aldersgrensa er tidspunktet for når ein arbeidsgjevar kan seie opp ein person utan å måtte gi noka nærmare grunngjeving. Partiet vil erstatte den med ei individuell vurdering.

Det får arbeidsgjevarorganisasjonane NHO og Virke, tradisjonelle Høgre-støttespelarar, til å reagere, ifølgje Dagens Næringsliv.

– Høgre-vedtaket er elendig, heilt unødvendig og kan verke mot hensikta om å få fleire til å stå lenger i arbeid, seier direktør for politikk og forhandling i Virke Inger Lise Blyverket. Ho viser til at bedrifter i privat sektor kan avtale bedriftsinterne aldersgrenser.

Ho meiner også at forslaget vil føre til at fleire går av ved 70 år. Samtidig kan det bli vanskeleg for eldre å få jobb.

– Det kan bli mange konfliktar. For kven skal ha det siste ordet i dei individuelle vurderingane Høgre ønsker, spør ho. Direktør for arbeidsliv i NHO Nina Melsom er heilt einig i Blyverkets argument.

– Den største utfordringa i dag er alle dei som sluttar i perioden mellom 60 og 70 år. Det er der innsatsen bør leggjast inn, seier ho.

Høgres Heidi Nordby Lunde forsvarar forslaget, men seier ho kan forstå frykta for fleire konfliktar.

– Men når organisasjonane seier Høgre-vedtaket får marginal betydning, skjønnar eg ikkje det store oppstyret. Alle er jo samde i at det er viktig å få folk til å stå lenger i arbeid, seier ho.

(©NPK)