Unge Høgre gjer heilomvending – vil frede Lofoten, Vesterålen og Senja

Det er eit fleirtal i programkomiteen som no tar til orde for å snu i spørsmålet om sårbare havområde utanfor Lofoten, Vesterålen og Senja skal vere tilgjengelege for oljeindustrien, melder NRK. Daniel Skjevik-Aasberg , leiar for programkomiteen for klima og miljø, framhevar behovet for vekst i framtidsretta grøne næringar og ikkje risikabel oljeverksemd.

Han påpeikar at dyre- og plantelivet i områda er svært sårbart for oljeutslepp, og sidan sokkelen ligg nære land, er det fare for at olje frå eit utslepp ikkje blir broten ned før den treffer land. Det er ein unødvendig risiko å ta når konsekvensane er så fatale, og det finst andre område å leite etter olje i, meiner Skjevik-Aasberg.

Heilomvendinga kjem etter at ungdomspartiet i 2010 vedtok å gå inn for konsekvensutgreiing.

– Det har vore mange tiår med kunnskapsinnhenting, utgreiingar og konsekvensutgreiingar. Dei siste tolv åra har vi fått over 90 rapportar. Det er ikkje fagleg forsvarleg å tillate risikoen for oljeutslepp i desse områda, og då synest eg ein bør droppe tanken og lytte til ekspertane, seier Skjevik-Aasberg.

Det er uansett landsmøtet i slutten av juni som får siste ord i saka. Skjevik-Aasberg ønsker ein god debatt og medgir at det blir veldig spennande å sjå kva fleirtalet på landsmøtet til sommaren fell ned på.

– Personleg håper eg landsmøtet vil vere med på at det er andre moglegheiter for Lofoten, Vesterålen og Senja, sa han då han var gjest i Politisk kvarter på NRK fredag.

