Avlusing i varmt vatn kan vere smertefullt for laksen

Termisk avlusing blir stadig meir brukt for å fjerne lakselus. I 2014 vart det gjennomført tre termiske behandlingar, mens det i fjor vart gjennomført 1.308 slike behandlingar. Metoden er i dag den vanlegaste forma for ikkje-medikamentell behandling av laks og regnbogeaure mot lakselus.

Ved termisk avlusing blir fisken halden i vatn på 28–34 grader i 30 sekund, men i ein ny fagartikkel i Norsk veterinærtidsskrift kjem det fram at laksen kan ta skade av denne behandlinga.

– Auka døying førekjem etter slik behandling, seier Trygve T. Poppe, som er ein av forfattarane av artikkelen, i ei pressemelding.

Artikkelen dokumenterer at det førekjem alvorlege skadar på fisken etter at den har vore utsett for termisk avlusing. Sannsynet er også høgt for at metoden er smertefull for fisken, ifølgje forfattarane.

