Høge sjølvmordstal avdekt i psykiatrien

Ifølgje NRK er det første gongen i Noreg det er laga ei oversikt over kor mange som tar livet sitt mens dei får behandling. Tala frå 2008 til 2015 overraskar forskarane òg.

– Det er eit vanvitig høgt tal, og mykje høgare enn den avgrensa oversikta vi har hatt om dette frå før av, seier Fredrik Walby, som leier dette arbeidet ved Nasjonalt senter for sjølvmordsforsking og -førebygging (NSSF).

Oversikta viser mellom anna at svært mange tok livet sitt mens dei var innlagde på sjukehus eller nyleg var utskrivne. Leve – Landsforeningen for etterlatte ved selvmord – reagerer sterkt på dei store mørketala om sjølvmord i psykiatrien.

– Sterkt kritikkverdig

– Det er alvorleg og sterkt kritikkverdig at helsestyresmaktene ikkje har oversikt over tala, men har undervurdert dette problemet grovt. Det er særleg alvorleg at både tvangsinnlagde og andre som er innlagde på grunn av sjølvmordsfare, tar sitt eige liv, seier konstituert styreleiar Vigdis Songe-Møller i Leve i ei pressemelding.

– Det er ei ekstra belastning for dei etterlatne når nokon tar livet sitt mens helsevesenet tar hand om dei eller dei nyleg er utskrivne. Her er det openbert ein stor svikt i hjelpeapparatet, seier ho og lover at foreininga vil følgje opp saka.

– Mangelfull kunnskap

Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for å ha dei nye tala på bordet, men han peikar òg på at svært mange som elles kunne tatt livet sitt, blir redda av det psykiske helsevernet.

– Men kunnskapen vår om kva som skal til for å førebyggje alle sjølvmord, er mangelfull. Desse nye tala og kartleggingssystemet vi har starta, vil hjelpe oss å lage meir målretta tiltak. Det ønskjer eg verkeleg velkommen, seier han til NRK.

