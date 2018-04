Ikkje fleirtal for mistillit mot styreleiaren i Mentor Medier

innenriks

Bakgrunnen for møtet var den opprivande konflikten mellom leiinga i mediekonsernet og den oppsagde publisheren Åshild Mathisen i dotterselskapet Vårt Land.

Ei gruppe aksjonærar hadde på førehand uttrykt mistillit til Brunegård. Under den ekstraordinære generalforsamlinga stemte 44,26 prosent for mistillitsforslaget. 52,63 prosent stemte imot, og 3,11 prosent stemte blankt.

Brunegård held dermed fram som styreleiar, men måtte tole kraftig kritikk for handteringa si av saka, ikkje minst at han sende eit varsel mot konsernsjefen i Mentor Medier, Per Magne Tveiten, til Tveiten sjølv.

– Eg misforstod ordet varsel og sende det vidare til konsernsjefen. Det var ein feil frå mi side, sa Brunegård under det nesten fire timar lange maratonmøtet på Håndverkeren i Oslo.

Like før generalforsamlinga fortalde Dagens Næringsliv at hovudeigar Jan Erik Mushom og Mushom Invest selde ein del av aksjeposten til investeringsselskapet Amble Invest AS og Odd Reidar Øie. Det kan, ifølgje avisa, ha bidratt til å vippe stemmetalet i Brunegårds favør.

No skal valkomiteen i Mentor Medier under leiing av Torstein Lalim leggje fram ei innstilling til nytt styre i selskapet før den ordinære generalforsamlinga 3. mai. Det kan med andre ord bli utskiftingar i styret likevel, sjølv om mistillitsforslaget mot Brunegård fall måndag.

