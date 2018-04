Inntektene til svinebøndene stuper

innenriks

Tala som er grunnlag for forhandlingane mellom bøndene og staten, viser at gjennomsnittsbonden hadde ein inntektsnedgang på 14.500 kroner frå 2016 til 2018. Størst inntektsnedgang har det vore for fjørfe- og svinebøndene.

– Det er dramatisk for bonden som skal betale rekningane sine. Det er klart at vi har ei utfordring med marknadssituasjon på svin, men det er likevel viktig at dette er noko partane i jordbruksoppgjeret tar innover seg når dei lager krav og tilbod, seier svinebonde Kristin Ianssen i Østfold til Nationen.

Ho håper forhandlingspartane finn løysingar som kan vere positive for alle.

Organisasjonssjef Gustav Grøholt i Norsvin er ikkje overraska over nedgangen, men meiner det er lite som skal til for å snu situasjonen.

– Nedgangen er som forventa og i samsvar med våre prognosar. Den kjem av lågare priser og relativt høg omsetningsavgift, som ei følgje av overproduksjon eller for lite sal, som vi likar å kalle det. Hadde salet berre auka med rundt 2 prosent ville situasjonen vore ein heilt annan, seier Grøholt.

