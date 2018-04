innenriks

Det kjem fram i ei børsmelding måndag morgon.

Selskapet melder at dei har fått eit såkalla «letter of intent» om ein borekontrakt med Deepsea Atlantic for seks brønnar, skriv E24. Kontrakten vil vare i 18 månader.

– Kontrakten er endå ein viktig milepæl for Odfjell Drilling i å sikre eit godt og nært forhold med ein av våre viktigaste kundar, seier toppsjef Simen Lieungh i Odfjell.

Etter planen skal arbeidet starte i første kvartal av 2019.

(©NPK)