Røkke og Fredriksen går saman om bustadselskap

Det nye selskapet får namnet FP Bolig, går det fram av ei børsmelding frå Aker ASA måndag ettermiddag.

– Dette er eit nytt strategisk steg for eigedomsutviklinga i Aker. Vi styrkjer eigedomsinitiativa våre ved å inngå felles eigarskap med to framståande investeringsselskap, seier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker.

Over ein tiårsperiode er det venta at FP Bolig skal utvikle rundt 80.000 kvadratmeter bustadeigedommar, tilsvarande om lag 1.000 leilegheiter, på tre eigedomsområde. To av prosjekta skal eigast og utviklast som eit 50–50 joint venture-prosjekt mellom Obos og FP Bolig, mens eit tredje prosjekt skal gjennomførast med FP Bolig som eineeigar.

Joh Johannson Eiendom AS og det heileigde Aker-selskapet Aker Capital AS får ein eigardel på 37,55 prosent kvar i det nye selskapet. Geveran Trading Co. Ltd, som blir indirekte kontrollert av fond som er etablert av skipsreiar John Fredriksen, får 24,9 prosent.

