Brønnen er bora om lag 6 kilometer sørvest for Knarr-feltet og 20 kilometer nord for Visund-feltet. Den er no klassifisert som tørr, med spor av petroleum, og permanent plugga igjen, skriv Oljedirektoratet.

Dette er første leitebrønn i utvinningsløyve 790. Løyvet vart gitt i TFO 2014.

